Главная » Новости Коронавирус: движение по территории Орловской области Заболевшие находятся под контролем регионального Роспотребнадзора и департамента здравоохранения.





В настоящее время COVID-19 подтвержден у 3864 жителей Орла, 883 зараженных – в Орловском районе, 639 – в городе Мценске и Мценском районе, 360 – в Ливнах, 284 – в Урицком районе, 219 – в Болховском районе, 148 − в Ливенском районе, 139 – в Дмитровском районе, 136 – в Новодеревеньковском районе, 109 – в Хотынецком районе, 97 – в Кромском районе, по 90 − в Свердловском и Покровском районах, 87 − в Верховском районе, 81 – в Новосильском районе, 74 – в Малоархангельском районе, 71 – в Глазуновском районе, по 68 – в Шаблыкинском и Должанском районах, 67 – в Залегощенском районе, 62 – в Колпнянском районе, 61 – в Знаменском районе, 45 – в Троснянском районе, 38 – в Сосковском районе, 25 − в Краснозоренском районе, 21 – в Корсаковском районе – сообщает областная администрация.



Если сравнивать с соседними областями, то по количеству заболевших в сутки Орловщина лидирует – 52 человека. Самое меньшее количество заболевших зарегистрировано в Курской области – 28, затем идет Тульская область – 30, в Калужской за последние сутки выявлено 32 заболевших, в Липецкой – 34, в Брянской – 49.











Артём Ежаков

12:07, 16 сентября 2020 года



