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В путешествие по районам Орловской области отправились мобильные технопарки

Познакомиться с современными цифровыми технологиями смогут сотни школьников в самых отдаленных деревнях. Одними из первых доступ в «Кванториум» на колесах получили ребята из Урицкого района.


Готовясь к началу учебного года, старшеклассники Урицкого района и представить себе не могли, какой подарок им приготовлен. К ним в гости прибыл мобильный технопарк «Кванториум». На 28 квадратных метрах размещено современное оборудование: 3Д-принтеры, лазерный гравер, фрезерный станок, устройства для виртуальной и дополненной реальности, квадрокоптеры. Применить все это можно, приобщившись к шести квантунам: аэроквантум, автоквантум, биоквантум, IT-квантум, робототехника и Hi-Tech-технологии. За две недели вместе с преподавателем ребята смогут попробовать свои силы в каждом из них. 
 
Мобильный технопарк «Кванториум» это федеральный проект, который в первую очередь направлен на успех каждого ребенка. 
 
Людмила Гнеушева, начальник отдела образования администрации Урицкого района: «Это совершенно новое направление работы всех образовательных учреждений. Будущее - за нашими детьми, поэтому они сейчас должны освоить, знать, уметь и понимать, что будет происходить через 5-10 лет».
 
Приобщать орловских детей к науке и исследованиям в разных областях технического прогресса будут три мобильных «Кванториума». В них предусмотрено все: вентиляция, отопление, удобное размещение оборудования. Внутреннее помещение рассчитано на 15 мест. Те, кто проявит во время занятий особые таланты и большое желание к исследованиям, смогут продолжить образование уже в региональном технопарке на постоянной основе.


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Оксана Гранн
12:15, 16 сентября 2020 года
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