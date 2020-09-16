Спорт стал доступнее сельским школьникам Орловской области

Благодаря нацпроекту «Образование», в этом году ученики Здоровецкой школы Ливенского района теперь занимаются в отремонтированном спортивном зале.

В спортивном зале привели в порядок потолок, стены, полы, оборудовали раздевалки и душевые. В зале, который раньше стоял пустым, планируют разместить тренажёры. Ученики этой школы активно занимаются различными видами спорта, особенно успешно – волейболом.

Есть возможность вести здоровый образ жизни и у взрослых жителей района - тренажеры устанавливаются на открытом воздухе, строятся спортивные площадки.