Главная » Новости В Ливнах ремонтируют очистные сооружения В регионе ведется активная подготовка к работе коммунальных предприятий в осенне-зимний период.





Очистные сооружения в Ливнах построены в 1980 году, эксплуатация их началась спустя 2 года. Агрессивная среда, минусовые температуры приводят в негодность все железобетонные конструкции, поэтому они требуют постоянного ремонта. В 2005-2007 году очистные сооружения, благодаря государственной программе, были капитально отремонтированы, но с тех пор прошло более 10 лет. В этом году назрел вопрос необходимости нового ремонта. Егор Бондарев, директор предприятия: «В этом году мы почистили иловые карты, две штуки переполнены были, это нам обошлось порядка 250 тысяч рублей. Заменили аэраторы - в Калуге новые делали. Сейчас ведем штукатурно-восстановительные работы по блок-секциям. Это и первичные отстойники, вторичные, аэраторы и все остальное прочее, ну и плюс будем трубы менять. Отступать нам некуда, помощи ждать неоткуда, работа эта выливается где-то около миллиона рублей со всеми этими затратами». Финансирование ремонта очистных сооружений полностью осуществляется за счет средств «Водоканала». Сегодня из-за ликвидации или неполной занятости ряда предприятий, очистные сооружения работают не на полную мощность. В сутки сюда поступает порядка 9 тысяч кубов стоков со всего города. Из четырех блок-секций работают две, оставшиеся находятся либо в резерве, либо в ремонте. Требования к качеству очищенной воды строго контролируются. Для поддержки жизнедеятельности микроорганизмов, которые работают на этапе биологической очистки сточных вод, предприятие закупило датскую технику — приборы обогащают кислородом бактерии. Кроме того, за всеми этапами очищения воды, вплоть до сброса ее в реку, ведется лабораторное наблюдение. Санитарные требования очень жесткие, поэтому в Сосну, как и полагается, жидкость попадает без вкуса, цвета и запаха. Сергей Трубицин, глава г. Ливны: «Это один из самых серьёзных сложных объектов наших ресурсоснабжающих организаций, потому что от стабильной работы очистных сооружений зависит и сбор стоков, поступающих со всей части города, переработка и сброс уже очищенной воды в Сосну. На сегодняшний день работы согласно графику практически выполнены в полном объеме. Нареканий нет, материал в полном объеме был приобретен заранее, еще весной. Практически работы завершены, поэтому это радует, в очередной раз можно сказать, что наше муниципальное предприятие со своей задачей справляется в полном объеме». Ремонтные работы Водоканал планирует завершить до 1 октября, чтобы получить паспорт готовности к отопительному сезону 2020-2021 годов. Тогда у ливенцев не возникнет перебоев с водоотведением и у города сохранится благоприятная экологическая обстановка.





При содействии ТК ПРИНТ-ТВ

12:35, 16 сентября 2020 года



