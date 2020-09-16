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В Орле запланирована реконструкция здания, предназначенного под приют для бездомных животных

Этот вопрос обсудили на комитете по аграрной политике Орловского облсовета.


За 9 месяцев этого года было отловлено почти полтысячи бродячих животных. На 2020 год выделено около 7 миллионов рублей на решение этой проблемы. Также запланирована реконструкция здания, предназначенного под приют животных без владельцев - ремонт будет проводиться за счет областного бюджета. Разместить в нем одновременно можно будет 200 животных.
 
Алексей Максимовский, начальник Управления ветеринарии Орловской области: «Прорабатывается вопрос о выделение дополнительного земельного участка площадью 1200 кв. метров на территории МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» под строительство вольерных мест в приюте для животных без владельцев».
 
Также депутаты поинтересовались, как обстоят дела в Северном районе, где за последнее время произошло несколько случаев нападения животных на людей. Там отловлено 19 собак. Было отмечено, что причина подобного поведения животных - в людях, которые подкармливают собак около гаражных кооперативов.



Анна Вайсергисер
12:42, 16 сентября 2020 года
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