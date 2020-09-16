Главная » Новости Орловские депутаты обсудили нарушения на ветсанутильзаводе По результатам проверки их оценили в 22,4 миллиона рублей.





Как отметила представитель региональной контрольно-счетной палаты Наталья Новикова, к нарушениям отнесли неправомерные расходы без подтверждающих документов, потери предприятия при реализации готовой продукции, искажения бухгалтерских отчетов и т.д.



Директор ветсанутильзавода Владимир Осин заявил, что спланировать работу на объекте сейчас довольно сложно. Предприятие работает в аварийном режиме, там действует только одна скважина из трех. Осин согласился с претензиями к бухгалтерии, однако посетовал на трудный поиск квалифицированных сотрудников. Он списал это на невысокую зарплату и специфические условия работы. Тем не менее, по словам директора, за 2 года зарплата на предприятии увеличилась на 7 тысяч – сейчас работники получают среднюю заработную плату в размере 24 тысяч рублей – отмечено на сайте облсовета.





Артём Ежаков

12:55, 16 сентября 2020 года



