Об установлении административной ответственности за самовольные порчу, переустройство или перепланировку жилых помещений

По мнению кандидата юридических наук, доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин и социального обеспечения Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Ольги Алексиковой, своевременным является внесение изменений в ст. 7.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях, согласно которому установлена административная ответственность должностных, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за самовольные порчу, переустройство или перепланировку жилых помещений, поскольку подобного рода нарушения стали обыденными и частыми.



Теперь порча жилых помещений или их оборудования либо использование жилых помещений не по назначению повлечет наложение штрафа:



- на должностных лиц – от двух тысяч до трех тысяч рублей;

- на юридических лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.



Самовольные переустройство и/или перепланировка помещения в многоквартирном доме повлекут наложение штрафа:



- на должностных лиц – от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;

- на юридических лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.



За указанные административные правонарушения лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юрлица, несут административную ответственность как юридические лица.