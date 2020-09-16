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Об установлении административной ответственности за самовольные порчу, переустройство или перепланировку жилых помещений


По мнению кандидата юридических наук, доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин и социального обеспечения Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Ольги Алексиковой, своевременным является внесение изменений в ст. 7.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях, согласно которому установлена административная ответственность должностных, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за самовольные порчу, переустройство или перепланировку жилых помещений, поскольку подобного рода нарушения стали обыденными и частыми.

Теперь порча жилых помещений или их оборудования либо использование жилых помещений не по назначению повлечет наложение штрафа:

- на должностных лиц – от двух тысяч до трех тысяч рублей;
- на юридических лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Самовольные переустройство и/или перепланировка помещения в многоквартирном доме повлекут наложение штрафа:

- на должностных лиц – от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;
- на юридических лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

За указанные административные правонарушения лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юрлица, несут административную ответственность как юридические лица.



16:14, 15 сентября 2020 года
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