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Рейтинг регионов России по доступности бензина

Цена бензина является в глазах населения своеобразным индикатором состояния экономики, ее стабильности.


По данным РИА Рейтинг, в целом по стране стоимость автомобильного бензина марки АИ-92 в период с начала года по 27 июля выросла на 1,9%, что соответствует темпам роста прошлого года. Стабильность розничного рынка бензина обусловлена действием демпферного механизма.
 
Для оценки доступности автомобильного топлива агентством РИА Рейтинг был рассчитан объем бензина марки АИ-92, который может быть приобретен жителем определенного региона России на среднюю заработную плату. Наиболее доступен бензин в ЯНАО (2160 литров в месяц), Москве (1939 литров) и в Чукотском автономном округе (1727 литров), что связано с высоким уровнем зарплат в данных регионах. 
Среднероссийское значение количества бензина, которое может быть приобретено в месяц, составляет 987 литров, но в большинстве регионов (68) показатель ниже этого уровня. Наименьшей доступностью бензина, обусловленной низкими доходами, характеризуются республики Северного Кавказа: население может приобрести в 3-4 раза меньше бензина по сравнению с жителями ЯНАО. 
 
Максимальная и минимальная цена на бензин по состоянию на конец июля 2020 года существенно различается по регионам, более чем на 40%. По самой низкой цене литр бензина марки АИ-92 продается в  Челябинской области (39,72 рублей), по самой высокой - в Чукотском автономном округе (56 рублей). Так как доходы населения тоже сильно дифференцированы по регионам, нагрузка на бюджет водителей определяется не уровнем цены, а ее соотношением с заработной платой.
 
Следует отметить, что многие регионы с высокой стоимостью бензина характеризуются также и высокой доступностью этого продукта. При цене  больше 46 рублей за литр в шести регионах, во всех них можно было приобрести на среднюю зарплату более 1000 литров бензина. Это регионы-лидеры рейтинга: Чукотский автономный округ, Республика Саха (Якутия), Магаданская и Сахалинская области, Камчатский край, Ненецкий автономный округ.
 
Орловская область находится на 71-м месте рейтинга. Житель региона может приобрести 618 литров бензина в месяц по цене 43,05 рублей.
 
По мнению эксперта кафедры менеджмента и государственного управления Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Ларисы Тугачевой, в связи с ослаблением ограничений ОПЕК, рост предложения позволит снизить темп роста цен на бензин, однако по-прежнему будут сохраняться региональные особенности формирования доходов населения и установления цен на бензин, определяющие дифференциацию регионов России по доступности бензина.



17:51, 15 сентября 2020 года
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