Главная » Новости Орловская администрация выбросила на мусор больше 600 тысяч рублей На эти деньги обновят ряд городских контейнерных и бункерных площадок





Работы предстоит выполнить ООО ПФК «Содружество». С момента подписания контракта, которое должно произойти в конце сентября, в течение двух недель подрядчик оборудует площадки для отходов по следующим адресам:



Пересечение ул. Писарева и пер. Ореховый (бункерная площадка);

Пересечение ул. Тульская и пер. Переходный (бункерная площадка);

Ул. Генерала Родина, 50 (бункерная площадка);

Пересечение ул. Кольцевая и пер. Политехнический (бункерная площадка);

Пересечение ул. Скворцова и ул. Полесская (бункерная площадка);

Ул. Металлургов, 11 (бункерная площадка);

Ул. Фридриха Энгельса, 78а (бункерная площадка);

Пер. Верхне-Щекотихинский, 9 (контейнерная площадка);

Пер. Верхне-Щекотихинский, 25 (контейнерная площадка);

Ул. Михалицына, 46 (контейнерная площадка);

Пер. Сувенирный, 1 (контейнерная площадка);

Ул. Пархоменко, 91 (контейнерная площадка).





Артём Ежаков

14:32, 16 сентября 2020 года



