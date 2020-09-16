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Орловская администрация выбросила на мусор больше 600 тысяч рублей

На эти деньги обновят ряд городских контейнерных и бункерных площадок


Работы предстоит выполнить ООО ПФК «Содружество». С момента подписания контракта, которое должно произойти в конце сентября, в течение двух недель подрядчик оборудует площадки для отходов по следующим адресам:

Пересечение ул. Писарева и пер. Ореховый (бункерная площадка);
Пересечение ул. Тульская и пер. Переходный (бункерная площадка);
Ул. Генерала Родина, 50 (бункерная площадка);
Пересечение ул. Кольцевая и пер. Политехнический (бункерная площадка);
Пересечение ул. Скворцова и ул. Полесская (бункерная площадка);
Ул. Металлургов, 11 (бункерная площадка);
Ул. Фридриха Энгельса, 78а (бункерная площадка);
Пер. Верхне-Щекотихинский, 9 (контейнерная площадка);
Пер. Верхне-Щекотихинский, 25 (контейнерная площадка);
Ул. Михалицына, 46 (контейнерная площадка);
Пер. Сувенирный, 1 (контейнерная площадка);
Ул. Пархоменко, 91 (контейнерная площадка).


Артём Ежаков
14:32, 16 сентября 2020 года
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