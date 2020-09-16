Главная » Новости На Орловщине отчитались о деятельности поисковиков Работы проводились в рамках Всероссийской акции «Вахта памяти».





В этом году на данный момент подняты из земли останки 236 советских солдат и офицеров, найден 31 именной медальон и опознаны 15 бойцов.



Поисковики обнаружили две точки падения военных самолетов и башню от танка Т-38. Осенний этап акции начнется 25 сентября на территориях Болховского, Верховского, Дмитровского, Залегощенского, Мценского, Новодеревеньковского, Покровского и Троснянского районов Орловской области – отмечено в сообщении областной администрации.





Артём Ежаков

14:34, 16 сентября 2020 года



