На Орловщине отчитались о деятельности поисковиков

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На Орловщине отчитались о деятельности поисковиковРаботы проводились в рамках Всероссийской акции «Вахта памяти».
В этом году на данный момент подняты из земли останки 236 советских солдат и офицеров, найден 31 именной медальон и опознаны 15 бойцов.
Поисковики обнаружили две точки падения военных самолетов и башню от танка Т-38. Осенний этап акции начнется 25 сентября на территориях Болховского, Верховского, Дмитровского, Залегощенского, Мценского, Новодеревеньковского, Покровского и Троснянского районов Орловской области – отмечено в сообщении областной администрации.
Артём Ежаков
14:34, 16 сентября 2020 года