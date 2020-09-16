Главная » Новости Работникам трех предприятий Орловщины не отдали зарплату добровольно Забрать ее получилось с помощью прокуроров и судей.





Полная сумма задолженностей перед 57 рабочими предприятий «Пассажирская транспортная компания», «МегаКондитер» и «Благоустройство г. Болхова» составила порядка 2 миллионов рублей. На данный момент весь долг погашен.



«МегаКондитер» допускал задержку выплат свыше двух месяцев примерно полтора года – с июля 2018 по декабрь 2019. По этому факту возбуждено уголовное дело – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.





Артём Ежаков

14:36, 16 сентября 2020 года



