Главная » Новости Социально-значимые объекты Орловщины подключают к интернету В этом году их количество перевалило за сотню.





Речь идет о 48 государственных и муниципальных образовательных организаций, 27 органах местного управления и 29 ФАПах.



Число учебных учреждений с доступом в Сеть на конец года должно было достичь 40%, однако уже сейчас этот показатель равен 58%. Во втором случае план работ удалось перевыполнить более чем на 10%. Что касается медорганизаций и избиркомов, то их оснастили в полном объеме от запланированного – сообщает областная администрация.





Артём Ежаков

14:36, 16 сентября 2020 года



