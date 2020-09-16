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Главная » Новости

В Орловской области остановлены предприятия, нарушившие санитарно-эпидемиологический режим

Сумма штрафов уже приближается к 800 тысячам.


За последние сутки в Орловской области от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией, скончались четыре человека, выявлено 52 новых случая заболевания. Сейчас 1481 человек борется с инфекцией. 246 из них находится в больнице под постоянным наблюдением врачей, 7 человек - в довольно тяжелом состоянии.

Кроме того, сейчас увеличилось число внебольничных пневмоний. На данный момент на территории области зарегистрировано 249 случаев.

Сегодня ситуацию обсудили в администрации области. Как сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев, по фактам регистрации заноса инфекции в лечебные организации проведено и проводится 16 административных расследований. Кроме этого, по согласованию с прокуратурой, проводится 30 внеплановых проверок в отношении различных хозяйствующих субъектов - это и транспорт, и предприятия торговли - по факту выявленных нарушений в процессе мониторинга. Сумма штрафных санкций уже приближается 800 тысячам в отношении нарушителей. Кроме того на 8 объектах через суды была приостановлена их работа.

Напомним, в Орловской области действует масочный режим.


Орловское Информбюро
14:54, 16 сентября 2020 года
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