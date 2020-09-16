Безработным в сентябре выплатят по 3 000 рублей на каждого ребенка

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству выплатить безработным в сентябре текущего года по 3 000 рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Соответствующее постановление от 08.09.2020 № 1372 опубликовано на сайте Правительства РФ. Документ дополняет правила выплаты пособий по безработице. Согласно поправкам, разъясняет эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Наталья Малявкина, безработным гражданам, имеющим детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в июне – сентябре 2020 года увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3 000 рублей за каждого ребенка. Ранее такая выплата была предусмотрена до августа. Такую доплату по-прежнему будут осуществлять одному из родителей.



Такие выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет.