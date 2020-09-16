Главная » Новости Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Безмасочный режим останавливает предприятия. Сумма штрафов уже приближается к 800 тысячам



- Детали по осени меняют. Коммунальные службы готовятся к работе в холодное время года



- Современные технологии в образовании стали ближе. Мобильный «Кванториум» начал работать в районах области.



- В Центральный стадион Орла в ближайшие три года планируют вложить еще больше 100 млн. рублей



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Вести-Орёл

15:55, 16 сентября 2020 года



