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При проверке ПФР выявлены недоплаты по пенсиям у 53% пенсионеров

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому Пенсионный фонд России обяжут выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии.


С такой инициативой выступили депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым после последней проверки Счетной палаты. В конце августа были озвучены многочисленные нарушения пенсионных прав россиян. Только за 2017–2019 годы в деятельности ПФР нашли массовые ошибки, ведущие к занижению пенсий. Часто на одного человека заводятся 2, а то и 3–4 счета, а пенсия рассчитывается только по одному. То же самое происходит при дублировании СНИЛС, что тоже встречается повсеместно. А если прибавить к этому ошибки из-за смены фамилии, то только из-за них доплаты могли не получать около 90 000 пенсионеров. Эти данные очень приблизительные и масштабы проблемы не отражают, но показывают насколько они велики.

Сотрудники пенсионного фонда часто допускают ошибки при исчислении трудового стажа и начислении пенсий. Из-за этого люди получают меньшие суммы, чем им положено. Эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС утверждает, что в таких случаях Пенсионный фонд должен выплачивать пенсионерам справедливую компенсацию. Предполагается, что размер таких процентов будет исчисляться, исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.
 
Таким образом, указанные недополученные выплаты не только будут выплачены, но и будут проиндексированы путем реализации вышеуказанного механизма.



19:57, 15 сентября 2020 года
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