Орловское МЧС предупреждает о ненастье

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Орловское МЧС предупреждает о ненастьеНепогода ожидается сегодня с 21:00 и в течение суток.
На территории области ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Ветер ночью южный 6-11, днем западный 8-13, местами порывы 17-22 м/с.
Температура воздуха:
ночью +7°С…+12°С,
днём +23°С…+28°С.
В связи с этим спасатели предупреждают о возможных происшествиях на объектах жизнеобеспечения и инфраструктуры.
Артём Ежаков
15:16, 16 сентября 2020 года