Главная » Новости Орловское МЧС предупреждает о ненастье Непогода ожидается сегодня с 21:00 и в течение суток.





На территории области ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Ветер ночью южный 6-11, днем западный 8-13, местами порывы 17-22 м/с.



Температура воздуха:



ночью +7°С…+12°С,

днём +23°С…+28°С.



В связи с этим спасатели предупреждают о возможных происшествиях на объектах жизнеобеспечения и инфраструктуры.





Артём Ежаков

15:16, 16 сентября 2020 года



