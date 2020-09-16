В Орловской области будут судить строителей-мошенников

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В Орловской области будут судить строителей-мошенниковОни присвоили себе свыше 45 миллионов рублей.
С 2015 по 2017 годы три человека, действующих в организованной группе, привлекли к работам по строительству здания, заказанного им госорганом, подконтрольных субподрядчиков. Это было сделано в нарушение условий договора.
С помощью реквизитов и расчетных счетов последних злоумышленники составили фиктивные платежные документы и похитили деньги. Ими подсудимые распорядились по своему усмотрению.
Как сообщает пресс-служба областного УМВД, дело передано в суд для рассмотрения по существу.
Артём Ежаков
15:43, 16 сентября 2020 года