Главная » Новости В Орловской области будут судить строителей-мошенников Они присвоили себе свыше 45 миллионов рублей.





С 2015 по 2017 годы три человека, действующих в организованной группе, привлекли к работам по строительству здания, заказанного им госорганом, подконтрольных субподрядчиков. Это было сделано в нарушение условий договора.



С помощью реквизитов и расчетных счетов последних злоумышленники составили фиктивные платежные документы и похитили деньги. Ими подсудимые распорядились по своему усмотрению.



Как сообщает пресс-служба областного УМВД, дело передано в суд для рассмотрения по существу.





Артём Ежаков

15:43, 16 сентября 2020 года



