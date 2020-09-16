Главная » Новости Орловские депутаты «залезли в кошелек» к медикам Их зарплаты обсудили на сегодняшнем заседании комитета по здравоохранению, социальной политике и связям с общественными объединениями.





Заместитель департамента здравоохранения Светлана Жирова, ссылаясь на Росстат, заявила, что целевые показатели выплат врачам составляют почти 54,5 тысяч рублей, что в два раза превышает средний заработок орловца. У среднего медперсонала этот показатель составил 29,5 тысяч, младшего – на тысячу меньше.



Стимулирующие выплаты в регионе получают около 4 тысяч медработников. Медучреждения получили на это почти полмиллиарда рублей. Вместе с ними, итоговые цифры по зарплатам составили: 111 тысяч рублей получают врачи, 60 000 – средний медперсонал, 34 000 – младший.



Водители карет скорой помощи и те, «кто работал на постах на въезде в Орловскую область, и те, кто был задействован в патруле на вокзале и автовокзале», получают дополнительные выплаты из средств областного бюджета.





Артём Ежаков

16:32, 16 сентября 2020 года



