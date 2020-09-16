Новый компьютерный томограф в орловской больнице им. Семашко начал работу

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Новый компьютерный томограф в орловской больнице им. Семашко начал работуВ больницу Скорой медицинской помощи, в рамках национального проекта «Здравоохранение», кроме нового компьютерного томографа, доставили и установили ультразвуковые аппараты, закуплены и современные функциональные койки для больных. Как выглядит и работает новая техника, узнал корреспондент ГТРК «Орел».
«Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями» - именно эта комплексная программа позволила больнице им. Семашко получить высокотехнологичное оборудование, которое теперь может выявить на ранней стадии болезнь у пациента. Новый компьютерный томограф уже прошел все тесты, и на нем активно проводят исследования.
Игорь Дробязгин, главный врач больницы скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко: «Это современный аппарат, который даст нам возможность проводить диагностику у тяжелых больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения в первую очередь и с другими заболеваниями».
Аппарат - 64-срезовый. Ранее такого оборудования больница не имела. Теперь врачи могут с точностью рассмотреть, в цвете и на 3Д-модели просканированный орган человека.
Также в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в больнице работают современные ультразвуковые аппараты. Они предназначены для диагностики органов брюшной полости, грудной клетки, сосудов.
Немаловажным является комфорт пациентов. Уже сегодня в больнице установлено 20 новых современных многофункциональных кроватей. Как пояснил главврач, они предназначены для самых тяжелых больных, с их помощью можно осуществлять наилучший уход за пациентами.
Новые компьютерные томографы появятся и в других больницах региона. В департаменте здравоохранения озвучили, что ожидают новую технику в Ливенской ЦРБ и областном онкодиспансере. В 2021 году планируется приобрести подобное оборудование для Мценской ЦРБ и Орловской областной клинической больницы.
Всеволод Трифонов
16:34, 16 сентября 2020 года