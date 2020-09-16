Главная » Новости В Орловской области остаются два коронавирусных очага Еще одна «горячая точка» снята с надзора. Речь идет о Богдановском доме-интернате.





Чуть больше недели назад прекратили наблюдение за областной психиатрической больницей.



Таким образом под контролем остаются Орловская областная клиническая больница и больница имени Семашко.



Что касается общих цифр заболеваемости COVID-19, то за последние 7 дней количество заболевших «увеличилось на 346 человек, что составляет 46,8 случаев на 100 тысяч населения, то есть несколько выше среднего общероссийского показателя». При этом отмечается, что орловцев тестируют чаще всех в ЦФО – 186,5 человек на 100 тысяч населения – следует из сообщения пресс-службы облсовета.





Артём Ежаков

17:21, 16 сентября 2020 года



