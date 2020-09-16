В Орловской области остаются два коронавирусных очага

|
|
|Главная » Новости
В Орловской области остаются два коронавирусных очагаЕще одна «горячая точка» снята с надзора. Речь идет о Богдановском доме-интернате.
Чуть больше недели назад прекратили наблюдение за областной психиатрической больницей.
Таким образом под контролем остаются Орловская областная клиническая больница и больница имени Семашко.
Что касается общих цифр заболеваемости COVID-19, то за последние 7 дней количество заболевших «увеличилось на 346 человек, что составляет 46,8 случаев на 100 тысяч населения, то есть несколько выше среднего общероссийского показателя». При этом отмечается, что орловцев тестируют чаще всех в ЦФО – 186,5 человек на 100 тысяч населения – следует из сообщения пресс-службы облсовета.
Артём Ежаков
17:21, 16 сентября 2020 года