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В Орловской области остаются два коронавирусных очага

Еще одна «горячая точка» снята с надзора. Речь идет о Богдановском доме-интернате.


Чуть больше недели назад прекратили наблюдение за областной психиатрической больницей.

Таким образом под контролем остаются Орловская областная клиническая больница и больница имени Семашко.

Что касается общих цифр заболеваемости COVID-19, то за последние 7 дней количество заболевших «увеличилось на 346 человек, что составляет 46,8 случаев на 100 тысяч населения, то есть несколько выше среднего общероссийского показателя». При этом отмечается, что орловцев тестируют чаще всех в ЦФО – 186,5 человек на 100 тысяч населения – следует из сообщения пресс-службы облсовета.


Артём Ежаков
17:21, 16 сентября 2020 года
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