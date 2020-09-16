Главная » Новости Орловская область получила вакцину от коронавируса Об этом рассказал глава регионального департамента здравоохранения Иван Залогин.





Первая партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак», или же Sputnik V, прибыла в регион. Прежде всего, инъекцию должны получить медработники – как одни из наиболее подверженных риску заражения COVID-19 – сообщает областная администрация.





Артём Ежаков

17:23, 16 сентября 2020 года



