Главная » Новости Автор и ведущая программ «Радио Россия. Орел» Евгения Костомарова одержала победу в конкурсе УФСИН России Она получила приз за лучшую журналистскую работу о деятельности уголовно-исполнительной системы.





Как было отмечено, на страже порядка не только правоохранительные органы, но и те, кто долгие годы работает с ними в сотрудничестве.



Конкурс проводился в 1й раз. Было представлено 170 работ со всей России. Программа Евгении Костомаровой «Пути и судьбы» завоевала главный приз - Хрустальную Сову. Стоит отметить, что это уже пятая победа Евгении на конкурсе и в этой номинации, и четвертый раз она занимает первое место.



Евгения Костомарова, автор и ведущая программ «Радио России. Орёл»: «Программа «Пути и судьбы» выходит с 2001 года, а вообще я работаю в уголовно-исполнительной системе как сотрудник ОГТРК с 1998 года. В этот раз для меня было полной неожиданностью - я не знала, что ее отправляли на конкурс, и то, что она заняла первое место, конечно, это очень приятно, очень дорого».





Всеволод Трифонов

18:31, 16 сентября 2020 года



