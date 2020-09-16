Главная » Новости Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- В регион поступила первая партия вакцины от коронавируса.



- 3Д-модель в цвете - врачи теперь могут рассмотреть орган человека. В больницу им. Семашко поступило новое оборудование.



- В форме диалога. Сегодня власть, надзорные органы и предприниматели собрались на откровенный разговор. Такая форма общения позволяет озвучить самые сложные вопросы и совместно найти решение.



- Хорошее образование - с доставкой в районы. Урицких школьников пригласили в другую реальность. Мобильный «Кванториум» уехал в районы.



- В ГТРК «Орел» вновь прилетела «Хрустальная Сова» - уже четвертая по счету.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл

21:20, 16 сентября 2020 года



