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Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».


- В регион поступила первая партия вакцины от коронавируса.

- 3Д-модель в цвете - врачи теперь могут рассмотреть орган человека. В больницу им. Семашко поступило новое оборудование.

- В форме диалога. Сегодня власть, надзорные органы и предприниматели собрались на откровенный разговор. Такая форма общения позволяет озвучить самые сложные вопросы и совместно найти решение.

- Хорошее образование - с доставкой в районы. Урицких школьников пригласили в другую реальность. Мобильный «Кванториум» уехал в районы.

- В ГТРК «Орел» вновь прилетела «Хрустальная Сова» - уже четвертая по счету.


Вести-Орёл
21:20, 16 сентября 2020 года
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