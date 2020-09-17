Главная » Новости Стадион Ленина в Орле приведут в порядок в 2022 году На обновление будет потрачено больше 100 миллионов рублей.





Проектные и изыскательные работы в этом году будет выделено 2,1 миллиона рублей. В 2021 и 2022 годах на монтаж навесов восточной и западной трибун и теплосетей к общественному туалету потратят 51,5 и 62,48 миллионов рублей соответственно.



Как сообщает областная администрация, работы ведутся в рамках инвестпрограммы «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области».





Артём Ежаков

06:39, 17 сентября 2020 года



