Главная » Новости В Орловской области устойчивый спрос на услуги телекоммуникации Данные представил Орелстат.





В денежном эквиваленте за январь-август этого года, сфера телекоммуникаций получила больше 4 миллиардов рублей за свою деятельность. По сравнению с предыдущим аналогичным периодом прирост составил 0,4%.



Продемонстрировали рост услуги связи на базе проводных технологий – они подскочили на 3,7% и выручили в общей сумме чуть более миллиарда рублей. А вот их беспроводной аналог упал на 0,8% с итоговой выручкой в 3,1 миллиарда рублей – сообщает региональное управление службы статистики.





Артём Ежаков

07:42, 17 сентября 2020 года



