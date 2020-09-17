Главная » Новости Объемы животноводства в Орловской области - наращиваются Поголовье сельскохозяйственного скота с 1 января по 1 сентября растет.





Наибольший прирост продемонстрировало свиноводство – количество животных на начало осени выросло на 15% и составляет чуть более 600 тысяч. Крупнорогатый скот увеличился до 185,2 тысяч голов, показав прирост в 14%. Овец и коз в регионе насчитывается 57,4 тысяч, птиц – больше 2,2 миллионов. Их прирост составил 7,1% и 7,6% соответственно.



Производство скота и птицы на убой в живом весе и молока составило 133,6 и 114,9 тысяч тонн. Яиц добыто 41 миллион штук.



За истекший период сельхозорганизации региона получили более 4000 килограммов надоя молока с одной коровы, яйценоскость с одной птицы составила 165 яиц – небольшой прирост к аналогичному прошлогоднему показателю – отмечает Орелстат.





Артём Ежаков

06:47, 17 сентября 2020 года



