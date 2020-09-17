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Объемы животноводства в Орловской области - наращиваются

Поголовье сельскохозяйственного скота с 1 января по 1 сентября растет.


Наибольший прирост продемонстрировало свиноводство – количество животных на начало осени выросло на 15% и составляет чуть более 600 тысяч. Крупнорогатый скот увеличился до 185,2 тысяч голов, показав прирост в 14%. Овец и коз в регионе насчитывается 57,4 тысяч, птиц – больше 2,2 миллионов. Их прирост составил 7,1% и 7,6% соответственно.

Производство скота и птицы на убой в живом весе и молока составило 133,6 и 114,9 тысяч тонн. Яиц добыто 41 миллион штук.

За истекший период сельхозорганизации региона получили более 4000 килограммов надоя молока с одной коровы, яйценоскость с одной птицы составила 165 яиц – небольшой прирост к аналогичному прошлогоднему показателю – отмечает Орелстат.


Артём Ежаков
06:47, 17 сентября 2020 года
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