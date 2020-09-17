Главная » Новости Орловские приставы вернули гражданам больше 8,5 миллионов рублей зарплаты Цифры представлены за 7 месяцев этого года.





Средства были взысканы по решению судов для погашения задолженностей перед работниками. К августу на руках сотрудников регионального УФССП было 805 исполнительных производств.



Для выполнения работ по ним приставы устанавливают местонахождение должника, его счета и имущество – последнее они могут арестовать и реализовать.



За указанный отрезок времени было удержано вещей на сумму в более чем 4,5 миллионов рублей.



Действенными способами являются реализация полномочий административной юрисдикции и мер уголовно-правового характера – отмечено в региональном УФССП.





Артём Ежаков

08:49, 17 сентября 2020 года



