Главная » Новости Орловские учреждения соцзащиты отчитались о работе В этом году ими было оказано два миллиона социально-бытовых и социально-медицинских услуг на дому.





Помощь получили больше 9,3 тысяч человек. Отмечается, что оказание таких услуг удобно в первую очередь для пожилых людей. Работа была системно организована в регионе в прошлом году, по поручению губернатора области Андрея Клычкова. Важность этой помощи лишний раз подчеркнула пандемия коронавируса.



Как сообщает областное правительство, в бюджетных организациях соцобслуживания Орловщины сейчас трудится больше 3 тысяч человек.





Артём Ежаков

08:10, 17 сентября 2020 года



