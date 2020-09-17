Орловские учреждения соцзащиты отчитались о работе

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Орловские учреждения соцзащиты отчитались о работеВ этом году ими было оказано два миллиона социально-бытовых и социально-медицинских услуг на дому.
Помощь получили больше 9,3 тысяч человек. Отмечается, что оказание таких услуг удобно в первую очередь для пожилых людей. Работа была системно организована в регионе в прошлом году, по поручению губернатора области Андрея Клычкова. Важность этой помощи лишний раз подчеркнула пандемия коронавируса.
Как сообщает областное правительство, в бюджетных организациях соцобслуживания Орловщины сейчас трудится больше 3 тысяч человек.
Артём Ежаков
08:10, 17 сентября 2020 года