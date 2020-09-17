Главная » Новости Масочный режим на Орловщине может быть продлен Об этом сообщил глава регионального Роспотрбенадзора.





Пока ограничения введены до 30 сентября. Сегодня на заседании регионального оперштаба будут говорить о мерах, принимаемых в борьбе с коронавирусом. И сегодня же на заседании должны рассмотреть вопрос о возможности возобновления деятельности театров со зрителями.





Артём Ежаков

09:12, 17 сентября 2020 года



