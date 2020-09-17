Главная » Новости Спортсменки ОрелГУ продолжают игры в рамках первого этапа Кубка России по мини-футболу Конференция «Запад» Сегодня состоится очередная встреча.





В первом матче наши футболистки уступили Московскому Политеху с минимальным счетом 1:2. Сегодня орловская команда встретится на поле со столичными «Тремя звездочками». Итоги будут известны чуть позже. А пока наши футболистки готовятся к игре.





Анастасия Дорохова

09:33, 17 сентября 2020 года



