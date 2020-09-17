Главная » Новости Андрей Клычков посетил Колпнянской район Рабочая поездка состоялась накануне.





Губернатора, прежде всего, интересовали ремонтные работы на трассе Ярище - Шушляпино, которые оценены в более чем 44 миллиона рублей. О её реконструкции просили сами жители – она является школьным маршрутом. Как отметил на своей странице в соцсети глава региона, ожидается ремонт дороги Колпна - Шушляпино, на ее починку выделено 5,5 миллионов.



Далее Клычков ознакомился с ходом благоустройства района. Так, в рамках «Народного бюджета» обновилась площадь Мира в Колпне. Работы по облагораживанию дополнительно ожидаются на 9 дворовых и 2 общественных территориях.



В рамках поездки глава региона пообщался с жителями и поставил возникшие вопросы на контроль. Особенно отметил губернатор Колпнянский лицей – Клычков поручил найти возможность провести ремонтные работы, оцененные в 26 миллионов рублей, уже в 2021 году – отмечено в сообщении главы региона.





Артём Ежаков

10:34, 17 сентября 2020 года



