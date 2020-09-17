Главная » Новости Многопрофильный медцентр ООКБ должен быть сдан в2024 году Разобраться с «долгостроем» к этому сроку поручил губернатор области Андрей Клычков.





Итоговые работы должны обойтись в более чем 5 миллиардов рублей, из которых полтора уже потрачены. Проектно-изыскательные работы в этом году обойдутся в 22,9 миллиона.



Выделение остаточных средств на строительство в размере 3,5 миллиардов рублей будет производиться поэтапно. В 2022 году – 1 миллиард, в 2023 году – 2 миллиарда, в 2024 году – порядка полумиллиарда. Большая часть средств поступит из федерального бюджета.



По итогу в новом корпусе ежегодно должны получать лечение порядка 12 тысяч больных, проводиться 7 тысяч операций, также в него «перебросят» 350 коек из действующих корпусов – сообщает областная администрация.





Артём Ежаков

10:37, 17 сентября 2020 года



