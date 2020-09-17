Главная » Новости Коронавирус: в Орловской области 48 новых заболевших Число умерших осталось на вчерашней отметке в 120 человек.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 17 сентября, на территории региона за весь период наблюдений зарегистрировано 7874 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, активно болеет 1480 жителей региона.



Всего болезнь победили 6274 человека, за сутки это удалось сделать 49 орловцам.





Артём Ежаков

10:53, 17 сентября 2020 года



