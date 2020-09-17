Главная » Новости На кольцевую развязку Ливенской в Орле вернут свет Работами займется «Орёлоблэнерго».





Как сообщает городская администрация, цену контракта удалось снизить на 64 тысячи рублей. Итоговая сумма составила 395 тысяч.



Подрядчик подпишет соглашение в конце сентября и в течение 15 дней с этого момента проведет установку 21 осветительной опоры со светодиодными лампами, проложит километр провода и оборудует щит управления.





Артём Ежаков

11:04, 17 сентября 2020 года



