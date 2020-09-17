Главная » Новости В Орле задержан житель Воронежской области, подозреваемый в совершении убийства Его задержали при попытке покинуть регион.





Убийство произошло 15 сентября в деревне Ботавина Орловского района. По версии следствия 39-летний воронежец повздорил со своим 52-летним знакомым земляком, в результате чего первый нанес пожилому мужчине удары ножом и отверткой, от которых жертва скончалась. Тело потерпевшего обнаружили утром 16 сентября.



В результате предпринятых полицейским мер, подозреваемого удалось задержать на одной из областных дорог, где он пытался поймать попутку и покинуть регион. Мужчину задержали, он дал признательные показания и раскаялся. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос о мере пресечения – сообщают региональные УМВД и СК.





Артём Ежаков

11:32, 17 сентября 2020 года



