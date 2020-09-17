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В Орле задержан житель Воронежской области, подозреваемый в совершении убийства

Его задержали при попытке покинуть регион.


Убийство произошло 15 сентября в деревне Ботавина Орловского района. По версии следствия 39-летний воронежец повздорил со своим 52-летним знакомым земляком, в результате чего первый нанес пожилому мужчине удары ножом и отверткой, от которых жертва скончалась. Тело потерпевшего обнаружили утром 16 сентября.

В результате предпринятых полицейским мер, подозреваемого удалось задержать на одной из областных дорог, где он пытался поймать попутку и покинуть регион. Мужчину задержали, он дал признательные показания и раскаялся. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос о мере пресечения – сообщают региональные УМВД и СК.


Артём Ежаков
11:32, 17 сентября 2020 года
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