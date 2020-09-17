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В этом году первенцы принесли орловским родителям более 350 миллионов рублей

Речь идет о выплатах семьям с первым ребенком, доход которых в среднем составляет менее двух прожиточных минимумов на каждого члена семьи.


К 1 сентября в нашем регионе таким правом воспользовались 4705 семейств. Размер ежемесячного пособия составляет 10316 рублей. Выплаты происходят до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Кроме этого, Орловщина обеспечивает поддержу областного материнского капитала, который является одним из самых высоких в ЦФО – 133 тысячи рублей. В 2020 году его получили 424 орловские семьи. Объем перечисленных денег превысил 50 миллионов рублей.

Ежемесячные пособия в связи с появлением третьего или последующих детей получили более 3,5 тысяч семей, на детей от трех до семи лет включительно – почти 14 тысяч – сообщает областная администрация.


Артём Ежаков
11:34, 17 сентября 2020 года
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