Главная » Новости Коронавирус: распространение по территории Орловской области Заболевшие находятся под контролем регионального Роспотребнадзора и департамента здравоохранения.





На данный момент COVID-19 подтвержден у 3886 жителей Орла, 894 зараженных – в Орловском районе, 640 – в городе Мценске и Мценском районе, 362 – в Ливнах, 287 – в Урицком районе, 219 – в Болховском районе, 151 − в Ливенском районе, 139 – в Дмитровском районе, 137 – в Новодеревеньковском районе, 109 – в Хотынецком районе, 97 – в Кромском районе, по 90 − в Свердловском и Покровском районах, 87 − в Верховском районе, 81 – в Новосильском районе, 75 – в Малоархангельском районе, 71 – в Глазуновском районе, по 69 – в Должанском и Залегощенском районах, 68 – в Шаблыкинском районе, 62 – в Колпнянском районе, 61 – в Знаменском районе, 46 – в Троснянском районе, 38 – в Сосковском районе, 25 − в Краснозоренском районе, 21 – в Корсаковском районе – сообщает областная администрация.









Артём Ежаков

11:36, 17 сентября 2020 года



