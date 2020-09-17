Главная » Новости Разыскиваются свидетели ДТП, в котором пострадал 5-летний велосипедист Авария произошла в Орле 29 августа 2020 года около 18:35 на улице Зареченской, 3





32-летний водитель на «Рено Каптюр», двигаясь по дворовой территории, допустил наезд на мальчика 2015 г.р. Ребенок с травмами был госпитализирован.



Полиция просит всех очевидцев данного ДТП связаться со следователем по телефону 8 (4862) 40-03-48, 89092272255. Конфиденциальность гарантирована.



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Артём Ежаков

11:39, 17 сентября 2020 года



