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Молодые орловские профессионалы выступили в компетенциях «Агрономия» и «Реставрация произведений из дерева»

Состязания проходят в рамках финала национального чемпионата WorldSkills Russia.


В компетенции «Агрономия» участникам предстояло исследовать растительную клетку зерна озимой пшеницы, провести анализ корзинки подсолнечника, выявить количество и качество клейковины в пшенице, а финале выполнить прививку с помощью объединения частей нескольких растений. На выполнение заданий отводилось десять часов. Орловщину представляла студентка Глазуновского сельскохозяйственного техникума Людмила Дощечкина. Конкурировать ей пришлось с четырнадцатью молодыми профессионалами из разных регионов.

Конкурсант должен продемонстрировать умение подготовить подвой и привой для прививок, а также провести биологический анализ плодоносящих ветвей семечковых.

Оценку выполнения заданий проводят эксперты, которые подметили, что участники в этом году волнуются чуть больше из-за дистанционного формата соревнований.

Валентина Потанина, региональный эксперт компетенции «Агрономия»: «Для участников, по моему мнению, это очень волнительно - работа под камерами, когда тебя оценивают где-то за много тысячи километров, как, например, сейчас в Кузбассе, и это накладывает определенную ответственность».

Оксана Сеферова, директор Глазуновского сельскохозяйственного техникума: «С одной стороны, это осложняло работу, а с другой стороны, это интересно, потому что это открывает доступ каждому, участвовать в соревновании может каждый».

В состязания молодых профессионалов включились и в Орловском реставрационно-строительном техникуме. В компетенции «Реставрация произведений из дерева» Орловскую область представлял Андрей Рац. В финале соревнований он трудился над реставрацией киота. На выполнение задания отводилось 16 часов и три конкурсных дня - участнику необходимо определить дефекты предмета, выполнить демонтаж объекта и удалить старую отделку.

Юрий Рябинкин, региональный эксперт компетенции «Реставрация произведений из дерева»: «Задания очень сложные, ошибки были у всех участников, и вопросов у всех было много».

Всего в этой компетенции участие принимают шесть молодых профессионалов. Андрей Рац - студент 3 курса и уже зарекомендовал себя как мастер своего дела.

Сергей Лупин, директор Орловского реставрационно-строительного техникума: «Он знает свое дело, поэтому мы на него надеемся и считаем, что он должен выиграть».

Результаты обоих состязаний будут известны 18 сентября.
Награждение победителей состоится 21 сентября.

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Сегодня Сергей Анохин представит Орловскую область в финале WorldSkills Russia



Юлия Опанасюк
12:43, 17 сентября 2020 года
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