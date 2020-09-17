четверг 17.09.2020 15:42:20 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

В Орловской области проводится профилактическая операция «Встречная полоса»

В Урицком районе вместе с инспекторами работал наш корреспондент Иван Суверин.


Как отмечают инспекторы ГИБДД, соблазн нарушить табу и обогнать через сплошную линию разметки у водителей легковых авто чаще всего возникает, когда впереди оказывается тихоходный грузовик или автобус. А когда желание поддать газу берет верх над здравым смыслом, как раз и происходят самые гибельные ДТП. С начала года выезды на встречку через сплошную линию разметки повлекли 29 дорожных происшествий. 10 человек погибли, 58 было ранено. В этом сентябре в одной из таких аварий разом погибли 3 человека, включая ребенка, еще четверо, в числе которых двое подростков, попали в больницы.

Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Сегодня на федеральной автодороге Орел - Брянск -Смоленск силами нарядов отдельного специального батальона ГИБДД, а также районными подразделениями ГИБДД проводится профилактическое мероприятие «Встречная полоса». В последнее время участились случаи ДТП, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения. С целью недопущения таких ДТП, а также с целью пресечения грубых правонарушений инспекторы ГИБДД несут постоянную службу, а сегодня предметно работают с этим правонарушением».

Участки трассы, где нарушения носят массовый характер, инспекторам известны наперечет. На одном из таких расположился экипаж ГИБДД. Патрульная машина - на виду, водители активно предупреждают друг друга дальним светом. Но даже при этом нарушителя долго ждать не пришлось: водитель нарушил правила обгона - начал маневр на прерывистой, а завершил на сплошной. Свою оплошность молодой водитель объяснил долгой дорогой, притупившей внимание.

Административные санкции, предусмотренные за нарушение, водителя не порадовали - штраф 5 тысяч рублей или лишение прав. Но инспекторы отмечают: по-настоящему суровое наказание правонарушителям подчас выносит сама жизнь. Штрафные санкции и лишение прав покажутся сущими пустяками, когда один необдуманный поступок приведет к непоправимому.

Читайте также:Стали известны подробности смертельного ДТП в Орловском районе



Иван Суверин
12:46, 17 сентября 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.