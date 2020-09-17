Главная » Новости В Орловской области проводится профилактическая операция «Встречная полоса» В Урицком районе вместе с инспекторами работал наш корреспондент Иван Суверин.





Как отмечают инспекторы ГИБДД, соблазн нарушить табу и обогнать через сплошную линию разметки у водителей легковых авто чаще всего возникает, когда впереди оказывается тихоходный грузовик или автобус. А когда желание поддать газу берет верх над здравым смыслом, как раз и происходят самые гибельные ДТП. С начала года выезды на встречку через сплошную линию разметки повлекли 29 дорожных происшествий. 10 человек погибли, 58 было ранено. В этом сентябре в одной из таких аварий разом погибли 3 человека, включая ребенка, еще четверо, в числе которых двое подростков, попали в больницы.



Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Сегодня на федеральной автодороге Орел - Брянск -Смоленск силами нарядов отдельного специального батальона ГИБДД, а также районными подразделениями ГИБДД проводится профилактическое мероприятие «Встречная полоса». В последнее время участились случаи ДТП, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения. С целью недопущения таких ДТП, а также с целью пресечения грубых правонарушений инспекторы ГИБДД несут постоянную службу, а сегодня предметно работают с этим правонарушением».

Участки трассы, где нарушения носят массовый характер, инспекторам известны наперечет. На одном из таких расположился экипаж ГИБДД. Патрульная машина - на виду, водители активно предупреждают друг друга дальним светом. Но даже при этом нарушителя долго ждать не пришлось: водитель нарушил правила обгона - начал маневр на прерывистой, а завершил на сплошной. Свою оплошность молодой водитель объяснил долгой дорогой, притупившей внимание.



Административные санкции, предусмотренные за нарушение, водителя не порадовали - штраф 5 тысяч рублей или лишение прав. Но инспекторы отмечают: по-настоящему суровое наказание правонарушителям подчас выносит сама жизнь. Штрафные санкции и лишение прав покажутся сущими пустяками, когда один необдуманный поступок приведет к непоправимому.



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Иван Суверин

12:46, 17 сентября 2020 года



