Орловский инвалид I группы сходил за лекарствами в прокуратуру

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Орловский инвалид I группы сходил за лекарствами в прокуратуруИ там ему помогли.
Местный житель пожаловался в ведомственный орган на нарушения лекарственного обеспечения. Препарат, стоимостью более 74 тысяч рублей, был прописан ему для ежемесячного использования в соответствии с диагнозом врача, но за весь этот год мужчина не получал рецептов на бесплатное получение лекарства и, собственно, его самого.
В результате мер, предпринятых районной прокуратурой, главврачу Мценской ЦРБ вынесено представление, а больной обеспечен препаратом – отмечено в сообщении региональной прокуратуры.
Артём Ежаков
12:48, 17 сентября 2020 года