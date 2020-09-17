Главная » Новости Орловский инвалид I группы сходил за лекарствами в прокуратуру И там ему помогли.





Местный житель пожаловался в ведомственный орган на нарушения лекарственного обеспечения. Препарат, стоимостью более 74 тысяч рублей, был прописан ему для ежемесячного использования в соответствии с диагнозом врача, но за весь этот год мужчина не получал рецептов на бесплатное получение лекарства и, собственно, его самого.



В результате мер, предпринятых районной прокуратурой, главврачу Мценской ЦРБ вынесено представление, а больной обеспечен препаратом – отмечено в сообщении региональной прокуратуры.





Артём Ежаков

12:48, 17 сентября 2020 года



