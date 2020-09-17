Главная » Новости Андрея Клычкова к памятнику архитектуры привела новая дорога Здание Ярищенской средней общеобразовательной школы признано историческим архитектурным памятником Орловщины, а вот путь школьников до учебного заведения долгое время проходил по опасной дороге. В этом году ее отремонтировали. По новой дороге проехал глава региона во время посещения Колпнянского района.





Здание Ярищенской средней общеобразовательной школы, построенное двести лет назад из красного кирпича, прекрасно сохранилось. Возможно, дело в кладке, вернее, растворе с особым ингредиентом – яичным желтком. Как отметил Андрей Клычков, по такой технологии строились все немецкие укрепления в Кёнигсберге. Здание Ярищенской школы в свое время строилось как школа-церковь – об этом напоминают сводчатые потолки. Еще две сотни лет назад, наверное, именно тут появился первый класс-трансформер. Если в актовом зале, где проходят все праздничные мероприятия, закрыть двери, получится два отдельных класса.



Четыре года назад школе присвоили статус исторического архитектурного памятника Орловщины. Одновременно в ней постигать азы науки могут до тысячи школьников, но на сегодняшний день здесь 31 ученик. Все, кстати, получают бесплатное горячее питание. Продукты выращивают сами, под присмотром наставников на учебно-опытном участке. Угостили урожаем этого года и губернатора во время его рабочей поездки в Копнянский район. А доехала областная делегация до альма-матер по новой дороге Ярище - Шушляпино. Еще год назад здесь было лишь направление! Сейчас путь до школы стал гораздо безопаснее, а до областного центра вдвое короче. Как отметила начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Колпнянского района Лариса Речиц, работы на данном объекте закончены практически полностью.



Буквально на неделю, по словам подрядчика, затягивается срок сдачи благоустройства на площади Мира в районном центре. Ремонт идет по проекту «Народный бюджет». За три миллиона рублей здесь заменили плитку, установят лавочки, урны, освещение, разобьют клумбы. По периметру будет ограждение. Как рассказал глава Колпнянского района Виктор Громов, в этом году 9 миллионов 300 тысяч рублей было вложено в дороги населенных пунктов – их отсыпали щебнем. В следующем году такая же сумма будет вложена в благоустройство дворовых территорий.



Рассказали главе региона и о том, что здание лицея, построенного почти 30 лет назад, требует капитальных вложений. Андрей Клычков пообещал, что совместными усилиями район и область смогут решить эту задачу.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Колпнянский район подходит уверенно к завершающему этапу строительных работ по всем контрактам, готов полностью к отопительному сезону, и сейчас уже закладывает перспективы на следующий год по сельскому хозяйству».

Если говорить о сельском хозяйстве, то Колпнянский район вошел в число лидеров по намолоту зерновых. Уборка практически завершена. Началась посевная кампания.





Анна Вайсергисер

12:50, 17 сентября 2020 года



