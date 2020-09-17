Главная » Новости В Орловской области подсчитали траты чиновников Контрольно-счетная палата рассказала о закупках региональных органов исполнительной государственной власти.





Всего рассмотрели деятельность 23 органов. За первое полугодие ими было потрачено 1,2 миллиарда рублей – в них вошли 512 закупок. Этот показатель вырос как по объему, так и по стоимости.



Отмечается, что чиновники стали экономнее – им удалось «сбить» почти 6% средств от начальной суммы контрактов. За аналогичный прошлогодний период удалось сохранить только 3,6%.



Наиболее активно «закупался» департамент здравоохранения – объем приобретений составил половину от всех соглашений. На долю Департаментов финансов и образования пришлось 17,6% и 12,7%.



Не обошлось и без нарушений. Их насчитали почти две сотни на сумму в 13 миллионов рублей. К ним отнесли: «ненадлежащее обоснование начальной (максимальной) цены контракта, завышение цены товаров (работ, услуг) по заключенным контрактам относительно цен на рынке, в отношении строительно-монтажных работ — относительно норм действующей сметно-нормативной базы РФ, и др.».



По итогам нарушений возбудили 8 уголовных дел, два должностных лиц привлечены к административной ответственности, 5 – к дисциплинарной – сообщает облсовет.





Артём Ежаков

14:54, 17 сентября 2020 года



