Главная » Новости В Орловской области сохраняется угроза непогоды Сотрудники МЧС предупреждают о ветре с дождем.





Согласно метеосводке в течение сегодняшних суток и до 21:00 18 сентября на территории региона будет облачно, с прояснениями. Ночью ожидаются дожди, днем – кратковременные.



Порывы ветра местами достигнут 15-18 м/с.



Температура воздуха:

ночью от +5°С до +10°С,



днём – от +10°С до +15°С.





Артём Ежаков

14:56, 17 сентября 2020 года



