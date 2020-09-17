Главная » Новости Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Сегодня сотрудники регионального Роспотребнадзора прививались от осенних вирусов.



- 3,5 млрд. - на «Титаник». Областные власти планируют завершить медицинский долгострой.



- Как избежать рокового лобового? Вместе с госавтоинспекцией мы побывали на «Встречной полосе».



- Как сделать прививку дереву? И провести анализ корзинки подсолнечника? Орловские студенты защищают честь региона на национальном турнире «Молодых профессионалов».



- В поездке по Колпнянскому району было чему удивляться. И за что похвалить жителей. Губернатор посетил район.



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Вести-Орёл

15:35, 17 сентября 2020 года



