Главная » Новости Орловский полицейский снял ответственность с подозреваемых За это ему инкриминируется превышение должностных полномочий.





Следствием предварительно установлено, что в мае этого года замначальника МО МВД России «Ливенский» освободил от потенциальной административной ответственности конкретных лиц, давая указания своим подчиненным об их непривлечении. В деле фигурируют два таких эпизода.



Выявить противоправную деятельность помогло региональное управление ФСБ. В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается – сообщает областной СК.





Артём Ежаков

16:00, 17 сентября 2020 года



