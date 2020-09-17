Главная » Новости Орловец проведет за решеткой 14 с половиной лет Его осудили за разбой и покушение на убийство.





Установлено, что злоумышленник проник в дом к 89-летней родственнице, пользуясь слабым зрением женщины – он представился её сыном и зашел в жилище. Далее преступник прибег к насилию и стал требовать деньги потерпевшей, которая начала звать на помощь. Чтобы замести следы, он попытался задушить пенсионерку, но был остановлен мужчиной, откликнувшимся на крики женщины.



Помимо основного срока в 14,6 лет строго режима, после выхода подсудимому на полтора года ограничат свободу – сообщает областная прокуратура.

Приговор районного суда не вступил в законную силу.





Артём Ежаков

16:02, 17 сентября 2020 года



