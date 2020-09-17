Главная » Новости ВТБ в Орловской области нарастил кредитный портфель до 9,9 млрд рублей Банк ВТБ в Орловской области по итогам первого полугодия 2020 года увеличил совокупный кредитный портфель до 9,9 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц на 1 июля вырос на 2% и составил 11,7 млрд рублей.



Наибольшая динамика наблюдалась в розничном направлении. Кредитный портфель в данном сегменте по итогам первого полугодия составил 7,2 млрд рублей, рост на 7% с начала года. Портфель ипотеки достиг 3,1 млрд рублей, увеличившись за шесть месяцев на 16%. Портфель кредитов наличными вырос на 3%, до 3,5 млрд рублей. Всего за январь-июнь ВТБ предоставил жителям региона свыше 2 тысяч кредитов на сумму 1,8 млрд рублей, что на 7% больше аналогичного показателя прошлого года. На покупку жилья банк одобрил 510 займов на 920 млн рублей – на 41% больше, чем в 2019 году.



Портфель привлеченных средств физлиц на 1 июля – 9,6 млрд рублей (+5%), из которых 2 млрд – инвестпродукты (+36%).



Корпоративный кредитный портфель, сформированный предприятиями среднего и малого бизнеса, на отчетную дату составил 2,7 млрд рублей. Привлеченные средства юридических лиц составили 2 млрд рублей. Портфель гарантий увеличился на 29%, до 866 млн рублей.



Управляющий ВТБ в Орловской области Дмитрий Державин отметил: «Пандемия коронавируса затронула всю банковскую сферу, в том числе и в нашем регионе, и безусловно, отразилась на итогах работы в этот период. Тем не менее, нам удалось сохранить положительный тренд развития розничного бизнеса. Этому способствовали, в первую очередь рекордно низкие процентные ставки по ипотечным займам и программа «Ипотека с господдержкой 2020». Также отмечу растущую популярность инвестпродуктов – портфель по этому направлению за полгода вырос на треть. Кроме того, с апреля мы активно подключились к программам поддержки клиентов, пострадавших от COVID-19 – ВТБ в Орловской области с начала апреля до настоящего времени оказал кредитную помощь бизнесу и населению на 1,3 млрд рублей».





22:14, 17 сентября 2020 года



