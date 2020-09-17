Главная » Новости Жертва и его предполагаемый убийца лечились на Орловщине от алкоголизма Орловские следователи раскрыли по горячим следам убийство, совершенное во вторник вечером.





И жертва, и предполагаемый убийца прибыли на Орловщину из Воронежской области, чтобы избавиться от алкогольной зависимости. Оба разместились в одном из реабилитационных учреждений нашего региона. Накануне один из соседей по комнате был обнаружен убитым, а второй бесследно исчез. Хотя подозреваемый и попытался замести следы, следователи и оперативники довольно быстро вышли на его след. Мужчина сознался в содеянном и рассказал: его сосед несправедливо распределил между ними хозяйственные обязанности, за что и поплатился.



Александр Коргин, заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СК РФ по Орловской области: «По версии следствия 15 сентября 2020 года, подозреваемый на почве личных неприязненных отношений вступил в словесный конфликт с потерпевшим, в ходе которого решил убить его обнаруженными в доме отверткой и ножом, после чего с целью убийства нанес ими спящему на кровати потерпевшему проникающие ранения в области головы и груди. После совершенного преступления подозреваемый скрылся, предварительно уничтожив следы совершенного им деяния».





Иван Суверин

17:01, 17 сентября 2020 года



