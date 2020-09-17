четверг 17.09.2020 19:57:59 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

Жертва и его предполагаемый убийца лечились на Орловщине от алкоголизма

Орловские следователи раскрыли по горячим следам убийство, совершенное во вторник вечером.


И жертва, и предполагаемый убийца прибыли на Орловщину из Воронежской области, чтобы избавиться от алкогольной зависимости. Оба разместились в одном из реабилитационных учреждений нашего региона. Накануне один из соседей по комнате был обнаружен убитым, а второй бесследно исчез. Хотя подозреваемый и попытался замести следы, следователи и оперативники довольно быстро вышли на его след. Мужчина сознался в содеянном и рассказал: его сосед несправедливо распределил между ними хозяйственные обязанности, за что и поплатился.

Александр Коргин, заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СК РФ по Орловской области: «По версии следствия 15 сентября 2020 года, подозреваемый на почве личных неприязненных отношений вступил в словесный конфликт с потерпевшим, в ходе которого решил убить его обнаруженными в доме отверткой и ножом, после чего с целью убийства нанес ими спящему на кровати потерпевшему проникающие ранения в области головы и груди. После совершенного преступления подозреваемый скрылся, предварительно уничтожив следы совершенного им деяния».



Иван Суверин
17:01, 17 сентября 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.